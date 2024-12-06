İHA

Kar yağışlarının etkili olmasıyla yaban hayvanları zor anlar yaşıyor.

Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, şehir merkezlerine iniyor.

Sıcaklıkların eksi derecelere düştüğü Erzurum'da boz ayılar ve tilkiler de, yiyecek bulmak umuduyla Şenkaya ilçesine inerek çöplüklerde yiyecek aradı.

O ANLAR KAMERADA

Hivelek mevkiindeki ilçe çöplüğüne inerek yiyecek arayan tilki ve boz ayılar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayıların hallerinden memnun oldukları görülürken tilkinin ürkek davranışları gözden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir