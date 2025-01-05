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İHA

Erzurum'da bir yediuyur yavrusu, aç, susuz ve bitkin halde yol kenarında görüldü.

Bitkin halde yediuyur yavrusu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

DKMP ekipleri tarafından teslim alınan yediuyur yavrusu koruma altına alındı.

SAĞLIĞINA KAVUŞUNCA DOĞAL YAŞAMINA GERİ BIRAKILACAK

DKMP tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak’ın şefkatli ellerinde şırınga yardımıyla sütle beslenen beslenen yediuyur yavrusunun, sağlığına kavuşup erişkin döneme geldikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.