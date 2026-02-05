Erzurum'da Ermeni katliamından kaçtılar: 108 yıl sonra Mersin'de buluştular

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1918'de Erzurum'a bağlı olan ve daha sonra Bingöl'e geçen Kiğı ilçesine bağlı İlbeyi köyünde Ermenilerin katliamlarından kaçan iki kardeşin çocukları ve 6. kuşağa kadar alan torunların buluşması Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleşti.

Erdemli ilçesinde yaşayan torunlardan Ziya Çevik, araştırmaları sonucu 1957'de vefat eden dedesi Ali Çevik'in 2009 yılında hayatını kaybeden kız kardeşi Adile Çağlı'nın İstanbul'da yaşayan oğlu 78 yaşındaki Ali Çağlı'ya ulaştı.

108 YILLIK ÖZLEM

Bir aylık görüşmeler sonrasında Ali Çağlı, ailesiyle Mersin'e geldi.

Bugün hem hala ve dayı oğulları hem de 6. kuşağa kadar torunlar buluşarak 108 yıllık özlemi giderdi.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ile İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Esat Can Öztürk de buluşmaya eşlik etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yıllar sonra akrabaları ile tanıştığı için gözyaşı döken torunlardan Durdane Çevik, çok büyük heyecan yaşadığını söyledi.

İstanbul'dan gelen aile üyelerinden Gülşen Çağlı, yıllar sonra akrabaları ile ilk kez görüştüklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti.

"KAN BAĞIMIZ OLDUĞU İÇİN SANKİ 108 SENEDİR YAN YANA GİBİYİZ"

Bingöllü olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını anlatan 78 yaşındaki Ali Çağlı ise, "108 yıl sonra akrabalarımla görüştüm. Bu kalabalık bana güç verdi. Hayatımda beklemediğim bir durumu yaşıyorum. Çok duyguluyum. Kan bağımız olduğu için sanki 108 senedir yan yana gibiyiz, yabancılık çekmedik. Beni buldular, aradılar. Bizler de ziyaretlerine geldik. İnşallah onlar da Bingöl'de kendi dedelerinin köylerine gelirler. Daha mutlu oluruz ve bağlarımız sıklaşır. Köyde herkes akraba sayılır" dedi.

"TARİHTE EŞİ BENZERİ NADİR OLAN BİR DURUM"

1918'deki Ermeni katliamı sırasında değirmencilik yapan dedesinin Adana'ya, oradan da Mersin'in Erdemli ilçesine yaralı halde geldiği süreci anlatan torunlardan Ziya Çevik, atalarının nerden geldiğini merak edip araştırdıklarını ifade etti.

Dedesinin köyünün daha önce Erzurum'a bağlı olan, şu anda Bingöl'ün Kiğı ilçesi sınırlarında yer alan İlbeyli köyü olduğunu belirten Çevik, sosyal medya üzerinden yaptıkları araştırmayla dedesinin kız kardeşinin çocuğu olan Ali Çağlı'ya ulaştıklarını söyledi.

Çevik, "Burada 1918'den sonra 108 yıl aranın ardından dedemin ve 6. kuşağa kadar olan çocuklarının buluşması oldu. Aradan 108 yıl geçmiş. Aradan bir asır geçmiş. Tarihte eşi benzeri nadir olan bir durum. Bunun kelimelerle ifadesi yok, yaşanması gerekiyor" diye konuştu.

"BUGÜN HALAMIN OĞLU İLE TANIŞTIM"

Ermenilerin katliamı sırasında babasının Erzurum'dan Mersin'e gelerek Tabureli köyüne yerleştiğini belirten Mehmet Çevik, "Ben 1937 doğumluyum. Bugün halamın oğlu ile tanıştım. Sohbet ettik, birbirimizle hasret giderdik" diye konuştu.

Atalarının oğulları ve torunlarıyla ilk defa bugün buluştuklarını vurgulayan torunlardan Ahmet Öğer, diğer akrabalarını da arayıp bulup bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

DİĞER KARDEŞLERİN ÇOCUKLARINI ARIYORLAR

Öte yandan vefat eden Ali Çevik ile Adile Çağlı'nın 5 kardeş olduğu ve hep birlikte Ermenililerin katliamından kaçtıkları belirtildi.

Kardeşlerden vefat eden Elif'in de kızına ulaşıldığı ancak Adana'ya geldikten sonra bağları kopan Haydar ile Gülizar Çevik'e ait bir iz bulunamadığı, onların çocuklarına da ulaşmak için çalışma yapıldığı öğrenildi.