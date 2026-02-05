Öğle yemeği sonrası gelen uyku halinin sebebi buymuş!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pek çok insan öğle yemeğini bitirdikten kısa bir süre sonra kendini yorgun, uykulu ve hatta hafif başı dönerken bulur.

Halk arasında "yemek sonrası ağırlık çökmesi" olarak bilinen bu durum, tıp dünyasında postprandiyal hipotansiyon(yemek sonrası tansiyon düşüklüğü) olarak adlandırılıyor.

Vücudun sindirimi gerçekleştirmek adına kanı mide ve bağırsaklara yönlendirmesiyle beyne giden kan akışının geçici olarak azalması sonucu ortaya çıkan bu tablo, özellikle ileri yaşlardaki bireylerde düşme ve bayılma riskini artırabiliyor.

Ancak uzmanlar, basit beslenme stratejileriyle bu durumu kontrol altına almanın mümkün olduğunu belirtiyor.

TANSİYONUNUZU DENGEDE TUTACAK TÜYOLAR

Öğle yemeği sonrası "piliniz bitiyor" gibi hissediyorsanız, tabağınızı yeniden düzenleyerek bu durumu tersine çevirebilirsiniz.

-Tek seferde büyük bir porsiyon yerine öğünleri bölmek, sindirim sisteminin ani kan talebini azaltır.

-Beyaz ekmek yerine yulaf ve kahverengi pirinç gibi "kararlı" karbonhidratları seçerek enerjinizi zamana yayın.

-Kırmızı et, balık ve yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, lahana) kan hücrelerini destekleyerek dolaşımı iyileştirir.

-Yemekten 15 dakika önce içilen bir büyük bardak su, kan hacmini artırarak düşüşü yumuşatır.

-Uzman kontrolünde hafif tuz artışı, vücutta sıvı tutulmasına ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı olabilir.