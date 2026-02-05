Ne koşmak, ne de yüzmek… İşte kışın en fazla yağ yakan sporu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzmanlar, yağ yakımı konusunda en etkili spor dallarının her zaman yoğun tempolu aktiviteler olmadığını vurguluyor.

Fransız spor doktoru Dr. Stéphane Cascua’nın değerlendirmelerine göre, tempolu yürüyüş sırasında yakılan kalorinin yaklaşık yarısına yakını yağlardan karşılanıyor.

Koşuda ise bu oranın daha düşük seviyelerde kaldığı belirtiliyor. Bu durum, daha sakin tempoda yapılan yürüyüşün yağ yakımı açısından daha verimli olabileceğini ortaya koyuyor.

Ayrıca düzenli yürüyüşün stres seviyesini azaltarak ruh sağlığına da olumlu katkı sağladığı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülebilirliğini artırdığı ifade ediliyor.

ORTA TEMPOLU YÜRÜYÜŞ YAĞ YAKIMINI ARTIRIYOR

En az 30 dakika boyunca sürdürülen tempolu yürüyüş, vücudun yağ yakma mekanizmasını tam kapasiteyle çalıştırmasına yardımcı oluyor. Özellikle kış aylarında düzenli yapılan yürüyüşler, hem kilo kontrolünü destekliyor hem de genel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturuyor.

SOĞUK HAVA METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Soğuk havalarda yapılan egzersizler, vücudun ısınmak için daha fazla enerji harcamasına neden oluyor. Bu durum metabolizmanın hızlanmasına ve yağ yakımının artmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar, kış aylarında açık havada spor yapmanın bu açıdan önemli bir avantaj sunduğunu belirtiyor.

KIŞ AYLARINDA YAPILABİLECEK ETKİLİ AKTİVİTELER

Saatte 5–6 kilometre hızla orta tempoda yürüyüş

Kalın ve uygun kıyafetlerle bisiklet sürmek

Doğa yürüyüşlerine katılmak