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İHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı....

Hazırlıklarını tamamlayan besiciler de, hayvan pazarlarının yolunu tuttu.

Bu kapsamda, Erzurum'da da kurbanlık hayvanlar da görücüye çıkmaya başladı.

KURBANLIKLAR SATILAMADI

Aşkale'de sabah erken saatlerinde kurulan hayvan pazarında hem küçükbaş hem de büyükbaş birçok hayvan alıcılar için pazara getirildi.

Pazar alanı hıncahınç dolu olsa da satılan kurbanlık beklentinin çok altında kaldı.

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Üreticiler fiyatların geçen sene ile fazla bir fark olmadığını söylese de kurban alacak olan vatandaşlar ise satışların çok pahalı olmasından yakınıyor.

Senenin ilk kurbanlık satışları bu hafta kuruldu, bazı vatandaşlar kurbanlıklarını aldılar.

KOL SALLAMA USULÜ PAZARLIK

Sıkı pazarlıkların yapıldığı anlarda kol sallama diye tabir edilen pazarlık usulü, alıcı ve satıcıların canlarının yanmasına yol açarken izleyenleri tebessüm ettirdi.

BÜYÜKBAŞ 70 BİNDEN BAŞLIYOR

Görücüye çıkan kurbanlıklarda ilk hafta itibarıyla büyükbaş hayvanların 70 binden başlayıp 350 bin, küçükbaşların ise 10 bin-30 bin TL arası fiyatlarda olduğu gözlemlendi.