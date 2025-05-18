Erzurum'da nesli tehlike altındaki Bayağı Balaban, yaralı bulundu

AA & Ensonhaber

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan 25 Mart Sosyal Tesisleri, bu kez doğanın sessiz bir misafirine ev sahipliği yaptı. Tesis çalışanları, nadir rastlanan ve nesli tehlike altında olan Bayağı Balaban kuşunu yaralı halde buldu.

Tesis Müdürü İsmail İşler ve personel Kürşat Gür, kuşun zarar görmüş olabileceğini fark edince vakit kaybetmeden harekete geçti. Doğal yaşamın bu kıymetli üyesini güvenli bir şekilde koruma altına alan ekip, ona ilk müdahaleyi yaptı.

"YARALI BULUNCA BÜYÜK SORUMLULUK HİSSETTİK"

Kuşu ilk fark eden Kürşat Gür, duygularını şöyle ifade etti:

Bu kuşun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrendik. Yaralı halde bulunca büyük sorumluluk hissettik. Şimdi onu belediyemizin veteriner hekimi Feyzanur Aydın gözetiminde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz.

Balaban’ın tedavi süreciyle birlikte yeniden doğaya dönmesi umut edilirken, doğaya duyarlı bu yaklaşım takdir topladı.