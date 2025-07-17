Erzurum'da sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi

Erzurum'a bağlı Aziziye ilçesindeki köyde bulunan mandaların derede yaptıkları banyo keyfi, gülümseten görüntüler oluşturuyor...

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, 18 kilometre uzaklıktaki Söğütlü köyü, balıklı gölü ve yetiştirdiği yeşillikler ile tanınan bir köy. Bunların yanı sıra Söğütlü köyü, sahip olduğu mandalar ile de dikkat çekiyor.

YOĞURT VE PEYNİRLER VATANDAŞLAR TARAFINDAN İLGİ GÖRÜYOR

Köyde yetiştirilen mandaların sütleri ve sütlerinden yapılan yoğurt ile peynirler vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Yurtta hakim olan yoğun sıcak havasından etkilenen bölgede bulunan mandalar, birkaç saatlik otlamanın ardından dereye akın ediyor ve banyoları saatleri buluyor.

''ARTAN HAVA SICAKLIKLARI NEDENİYLE GÜÇLÜKLER YAŞIYORUZ''

Söğütlü Köyü Muhtarı Seyfettin Küçükler, köylerinde manda yetiştiriciliğinin çok eskilere dayandığını vurgulayarak, "Bizim köyün dışında bu büyüklükte bir sürüye sahip başka yer yok. Manda yetiştiriciliği zor bir iş. Özellikle son yıllarda artan hava sıcaklıkları nedeniyle güçlükler yaşıyoruz.

MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ NESİLLER BOYU YAPILIYOR

Mandaların en büyük ihtiyacı otlanma ile birlikte su alanları. Yetkililer bölgede su ile alakalı planlama ve projeler yaparken mutlaka mandaların su ihtiyacını da düşünmek zorunda. Yoksa bu geçim kaynağımız olan iş de kaybolup gider.

Dededen, atadan bize kalan manda yetiştiriciliğini devam ettirmeye çalışıyoruz.

''UZMANLAR MANDA SÜTÜNÜN BÜYÜK YARARI OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR''

Uzmanlar manda sütünün büyük yararı olduğunu söylüyorlar. O yüzden sağım zamanı bazen köyde kuyruklar oluyor. Manda sütünü aynı zamanda yoğurt ve peynir olarak değerlendiriliyoruz." şeklinde konuştu.