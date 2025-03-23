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DHA

Erzurum'da kent merkezinde vatandaşların vatani ve vicdani duydularını manipüle ederek haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında birçok şüpheli yakalandı.

Tamamını kadınların oluşturduğu dilencilerden birisi kucağında torunuyla yakalanırken, bir kadın da çocuklarıyla birlikte dilenirken tespit edilerek otobüse bindirildi.

"NİYE HABER VERMEDİNİZ"

Zabıtayı görünce çöp bidonunu karıştırmaya başlayan bir kadın, 'dilenci' olmadığını belirtirken yabancı uyruklu bir kadın da otobüstekilere “Niye haber vermediniz” diye tepki gösterdi.

DİLENCİLİK YAPTIĞINI KABUL ETMEDİ

Yakalanan başka bir kadın, akıllı telefonuyla “Beni marketin yanında tuttular” diyerek arkadaşlarına bilgi verdi.

Bir marketin önünde elinde paspas bezi ile dilenirken zabıtalara yakalanan kadın ise topladığı paraları apartman merdivenleri yıkayarak kazandığını söyledi.

"HARAM EDERİM"

Zabıta memurunun paralarını istediği kadın vermemekte direndi. Zabıta memurunun “Paranı geri vereceğiz” demesi üzerine cebinden önce madeni sonra da kağıt paraları çıkaran kadın, "Ben bunları merdiven yıkayarak kazandım. Vermezseniz haram ederim" dedi.

Otobüsle tek tek toplanan dilenciler, Zabıta Daire Başkanlığı Dilenciler Büro Amirliği’ne götürüldü.

Zabıta memurları, dilencilerden topladıkları paraları tutanak karşılığında kuruma teslim etti.