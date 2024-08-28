Erzurumlu "Dadaş mucit" vantilatörü taşınabilir klimaya çevirdi "Dadaş mucit" olarak tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, kompresör ve termostat entegre ettiği vantilatörü, taşınabilir klimaya dönüştürdü.

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AA

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden emekli elektrik teknisyeni 4 çocuk babası "Dadaş mucit" lakaplı Taşbaşı, kent merkezindeki iş yerinde çeşitli ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

Sıcak havalardan bunanlar için bir süre önce iş yerindeki atıl malzemelerden taşınabilir klima yapmaya karar veren Taşbaşı, vantilatörün gövdesine termostat ve kompresör, pervane kısmına ise soğutucu borular yerleştirdi.

Çalışmasıyla vantilatörü taşınabilir klimaya çeviren Taşbaşı, taşınabilir klimalı vantilatörü aşırı sıcak havadan bunalanlar için yaptığını söyledi.

"SOĞUKLUK AYARLANABİLİYOR, OLDUKÇA DA EKONOMİK"

Elektronik işlerle 50 yılı aşkındır çalıştığını ifade eden Taşbaşı, "Öncelikle vantilatörün arkasında gaz geçiş borusu döşedik. Boruları soğutması için kompresör entegre ettik. Yani buzdolabı malzemesi kullandık. Soğukluk dijital termostattan ayarlanabiliyor. Oldukça da ekonomik." dedi.

Taşbaşı, yaptığı ürünün özellikle karavan kullananların ilgisini çektiğini anlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)