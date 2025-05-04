İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ikamet eden Şaban Çataldaş'ın, geri dönüşüm işi yaptığı 3 tekerlekli motosikleti 9 aydır ödediği taksitlerinin bitmesinden bir gün sonra çalınmıştı.

Toplam 4 kilitle evinin bahçesine bağladığı motosikletinin çalınması sonra talihsiz adam çaresiz kalmıştı.

110 BİN TL'LİK ARACI KENDİSİNE TESLİM EDİLDİ

Toplam 110 bin TL'ye aldığı motosikletin çalınmasının ardından polise şikayette bulunan Çataldaş'ın ekmek teknesi, ekiplerce bulunarak sahibine teslim edildi.

Oldukça mutlu olan 8 çocuk babası adam, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

BU KEZ GEMİ ZİNCİRİ İLE BAĞLANDI

4 kilide rağmen motosikleti çalınan adam bu kez aracını gemi zinciriyle ağaca bağladı.

Aracının farı, koltuğu, aküsü gibi yerlerinde hasar oluşan Şaban Çataldaş, maddi zararının 100 bin TL olduğunu belirtti.

"100 BİN TL MASRAF ÇIKARDILAR"

Polislere teşekkür eden Şaban Çataldaş, 110 bin liraya aldığı motosiklette 100 bin lira masrafı olduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

Motor bulundu, polis memurları bulmuş, gelmişler. Aynı gün saat 12'de bir tane motosiklet ve bizimkini çalmışlar. Motorun, kasanın vaziyetine bak. Motorun kendi 120-130 bin lira ama şu an 100 bin lira masraf çıkardılar.



Motoru dağıtmışlar, yerine bırakmamışlar. Farları, aküleri, kasa, her tarafını dağıtmışlar. Yine Allah razı olsun, polis memurları buldu, geldi, verdi. Şimdi işte tekrar ruhsata çıkaracağız. Tekrar plaka çıkaracağız. Bin 700 lira çekme parası aldılar. Bin 700 lira da ruhsata vereceğim. Şimdi biz de tekrar plaka çıkaracağız.

"GİDİN ZENGİNİN BİRİNİN MOTORUNU ALIN"

Hırsızlardan dert yanan ve motosikletini gemi zinciri ile bağlayan Şaban Çataldaş şu ifadeleri kullandı: