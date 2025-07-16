Eskişehir'de döner ustalarının yüksek sıcaklıklarla imtihanı

Eskişehir’de yaz mevsimi, hem vatandaşlar hem de esnaf için çetin geçiyor.

Özellikle sıcak ortamlarda çalışan esnaflar, kavurucu havayla birlikte mesleklerinin zorluklarını iki kat fazla hissediyor.

Sıcaklıklar nedeniyle işlerini yapmakta en çok zorlanan meslek grubu ise dönerciler...

DÖNERCİLER KAVRULUYOR

Sıcak havalarda çalışmanın kendileri için oldukça zorlayıcı olduğunu ve fırın gibi sıcak ortamlarda dinlenme fırsatlarının olmadığını belirten döner ustası Tanju Pekdemir, "Gün boyu ayakta duruyoruz. Çözüm bulmak zor, bir tane vantilatör var ama onun da kendisine faydası yok." dedi.

"GÜNEŞİN ATEŞİ YETMİYOR GİBİ, OCAK ATEŞİ DE VAR"

Pekdemir, "Ekmek parası peşindeyiz. Güneşin ateşi yetmiyormuş gibi bir de ocak ateşi var. Ustalar ocak başında ağır tempoda çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"SICAKLIK 90 DERECEYİ BULUYOR"

Pekdemir, yaz aylarında gün boyu çalıştıklarından dolayı sıcaklığın ocak başında 80-90 dereceye kadar çıktığını ve öğlen saatleri hissedilen sıcaklığın daha da arttığını belirterek, "Bu sıcaklıkta 10 saat boyunca kesintisiz çalışıyoruz. İşimiz bu, vatandaşlarımıza hizmet etmekten mutluyuz." diyerek sözlerini bitirdi.