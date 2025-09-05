Eskişehir’de elektrikli bisiklet ile servis yapan çaycı

Eskişehir’de bir fabrikadan emekli olan Sebahattin Güler, yaklaşık 3 yıl önce eşi Zekiye Güler ile birlikte Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cengiz Sokak’ta çay evi açtı. Çay servislerini başlangıçta bisikletiyle yapan Güler, kısa sürede bunun yorucu olduğunu fark edince çevresinin önerisiyle elektrikli bisiklet aldı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET, SERVİSE HIZ KAZANDIRDI

Elektrikli bisiklet sayesinde siparişlere çok daha hızlı ulaşmaya başlayan Güler, günlük ortalama 700-800 bardak çay sattıklarını, 5 dakika içinde 10 farklı dükkâna ulaşabildiklerini söyledi. Bu yöntemle hem işleri hızlandı hem de müşteriler çayın sıcak şekilde ulaşmasından memnun kaldı.

"ARTIK KARI-KOCA YETİŞİYORUZ"

Sebahattin Güler, eskiden iki eleman çalıştırdıklarını ancak bisikletle servis sistemine geçtikten sonra yalnızca eşiyle birlikte çalışmaya başladıklarını anlattı:

Geçen seneye kadar eleman çalıştırıyorduk, şimdi karı-koca kendimiz çalışıyoruz. Eskiden dört kişiydik, aylık 25-30 bin lira işçi masrafını çıkardık. Şimdi hem hız kazandık hem de masraftan kurtulduk. Esnaf siparişlerin hızına şaşırıyor. Daha telefonu kapatmadan çayları götürmüş oluyoruz.

"PATRON BENİM, EŞİM DE YARDIMCIM"

Çay evinin asıl patronu olduğunu söyleyen Zekiye Güler ise işlerini şu sözlerle anlattı: