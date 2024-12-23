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DHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Yetim, hikayesiyle milyonların yüreğine dokunmuştu.

2021 yılında eşi Süreyya Yetim'i kaybettikten sonra 'optik atrofi' hasarı nedeniyle görme yetisini kaybeden ve yüzde 90 engeli bulunan en küçük çocuğu, metal teknisyeni oğlu Şükrü Yetim (39) ile bir başına kalan Ahmet Amca, zor günler geçiriyordu.

İlerleyen yaşı ve Parkinson hastalığı nedeniyle çalışamayan Yetim, devletin ödediği yaşlılık maaşına ek olarak evinde kurduğu atölyede yaptığı maket evleri satarak geçimini sağlamaya başladı.

Yetim ailesinin yaşadığı zorlukların haberlere yansımasının ardından hem kamu kurum ve kuruluşları hem de sivil toplum kuruluşları harekete geçti.

YARDIM YAĞDI

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Yetim’in evinin çatı onarımına başlarken, ev temizliği ve yeni ev eşyaları için çalışmalar başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından Yetim’e gıda ve yakacak yardımı sağlandı.

Türkiye’nin birçok noktasından aileye ulaşanlar ise maket evleri satın aldı, maddi yardımda bulundu.

EVİ ONARILDI, MAKETLERİ SATILDI

Ahmet Yetim, haberin ardından kendisine ulaşanlar sayesinde yüzünün gülmeye başladığını söyledi.

Herkesin yardım etmek için kendisine ulaşmaya çalıştığını ifade eden Yetim, “Maketlerim elimde hiç kalmadı. Büyük mercilerden, valimiz, kaymakamlar ve belediyelerden ziyaretlerde bulundular. Türkiye’nin dört bir tarafından maket isteyenler ve yardım edenler oldu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’dan Allah razı olsun, evimin çatısını yapmaya başladılar. İçeriyi de yapacaklarmış. İnşallah eşyanın hepsini değiştirecekler. Çoğunlukla maddi yardım gönderiyorlar. İstanbul’dan otomatik testere makinesi gönderdiler, Allah razı olsun, yaptığım ev maketlerinde işim kolaylaştı.” dedi.

4 YILLIK EV KİRASI ÖDENDİ

Türkiye’nin dört bir yanından gelen desteklerle babasıyla birlikte yaşadıkları zorlu yaşam mücadelesinde artık kendilerini yalnız hissetmedikleri ifade eden Şükrü Yetim ise şunları söyledi: