Eskişehir'de kaza geçince hafızasını kaybetti: Müzikle hayata tutundu

İHA

Antalya'da yaşayan müzisyen Memet Tevfik Çimen, geçirdiği bir trafik kazasının ardından hafızasını kaybetti.

Kazanın ardından 6 yıl boyunca hiç gitar çalamayan Çimen, Eskişehir'e tedavi olmak için geldi.

Burada tedavisini tamamlayan sokak müzisyeni, eski neşesine ve müziğine geri döndü.

Memet Tevfik Çimen, 60 yaşında olduğunu söyleyerek, yaklaşık 10 yaşından beri gitar çaldığını dile getirdi.

6 YIL BOYUNCA ELİNE GİTAR ALAMADI

“İlkokul terk biriyim ama kendimi her zaman müzikle geliştirdim” diyen Çimen, müziğini yıllar içerisinde Türkiye'nin pek çok farklı noktasında icra ettiğini ifade etti.

Geçirdiği bir trafik kazası sonrası 2008 yılından sonra uzun bir süre gitar çalamadığını ve iyileşme sürecinde tavsiyeler üzerine Eskişehir'e taşındığını aktardı.

"GEÇMİŞİMLE İLGİLİ BİRÇOK ŞEYİ NET HATIRLAYAMIYORDUM"

Yaklaşık 13 yıldan beri buradayım. Daha öncesinde Antalya'daydım. Antalya ve Didim arasındaki tatil köylerinde, antik tiyatro ve resitallerde ve turistik tesislerin amfi tiyatrolarında gitarımla müzik yapıyordum. Tabii ki para kazandım, öyle olunca da heves ettim kendime bir motosiklet aldım. O motosikletle Antalya-Muğla karayolunda kaza yaptım. Kazada aldığım hasarlar neticesinde yaklaşık 6 yıl hiç gitar çalamadım. Geçici hafıza kaybı yaşadım, geçmişimle ilgili birçok şeyi net hatırlayamıyordum. Aynı şekilde müziğime de yansıdı bu durum.

MÜZİĞİNE GERİ DÖNDÜ

Memet Tevfik Çimen, geçirdiği kazadan sonra iyileşmek için Eskişehir'e geldi, şimdi herkes tarafından tanınıp seviliyor

Çimen, Eskişehir'e gelme hikâyesini ise şu sözlerle anlattı:

Kaza sonrası bana Eskişehir tavsiye edildi, buranın nem oranı düşük olduğu için havasının suyunun bana iyi geleceği söylendi. Sonrasında buraya yerleştim. Bir yandan da yaşamımı idame ettirebilmek için bir gelir elde etmem gerekiyordu. Öyle olunca burada sokak müzisyenliğine başladım. Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi bana bu noktayı tavsiye etti. Ben de yaklaşık 12 yıldır buradayım ve o zamandan beri yerel ve uluslararası turizme hizmet ediyorum. Buraya Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor.

"GİTAR, BEYİN VE AKLI BİRLEŞTİREN BİR MÜZİK ALETİ"

Çimen, gitarın ve gitar müziğinin her yönüyle insana hitap ettiğine dikkat çekerek, “Burada, halkıma gitar kültürünün bir sunumunu yapıyorum aslında. Özellikle çocuklar hedef noktam. Mutlaka gitarıma dokunuyorlar, ilgilerini çekiyor. Çocuklarla ilgili parçalar da çalıştım, yeri geldiğinde onları da icra ediyorum. Eskişehirliler bana sahip çıkıyor. Gitar, benim vücudumun bir parçası adeta. Tel kısmı sanki kafanızda başlıyor ve gövdesi de sanki kalbinize yaslanıyormuş gibi bir bütün. Gitar, beyin ve aklı birleştiren bir müzik aleti.” şeklinde konuştu.