Eskişehir'de kaza yapan sürücünün bıraktığı motora esnaf sahip çıkıyor

İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yaklaşık 2 ay önce Yurdagül Sokak üzerinde bi otomobille çarpıştıktan sonra kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücü ambulansla hastaneye götürülürken, motosikleti ise olay yerinde kaldı.

Sürücünün yakınları dahil kimsenin almaya gelmediği motosiklete mahalle esnafı sahip çıktı.

"GEL MOTOSİKLETİNİ AL"

Parmak izi kalmaması için kilitli motosiklete dokunmayan esnaf, tanımadıkları aracın sahibine, “Gel motosikletini al” diyerek seslendi.

Mahalle esnafı Şahap Soyal, sahibinin gelip motosikleti almasını beklediklerini ifade ederek, "Biz görmedik ama benim bildiğim kadarıyla kavşakta bir kaza yaşanmış. Bir kadın arabasıyla buna vurmuş. Ondan beri bayağı bir zaman oldu, motosiklet burada kilitlenmiş duruyor. Onu herhalde ambulansla götürmüşler, bir daha da ne gelen oldu ne giden." dedi.

"BUNUN SAHİBİ NEREDE"

Sözlerine devam eden Soyal, "Biz buraya gelen polis arkadaşlardan da rica ettik, 'Bunun sahibi nerede? Ne oldu, başına bir şey mi geldi?' diye sorduk. Uzun zamandır burada duruyor. Zannedersem bilinci yerindeydi. Bize ya ayağı ya da kolu kırık dediler. Ben görmedim, arkadaşlar görmüş. Yaklaşık 1 buçuk, 2 ay olmuştur. Her gün bakıyoruz.

Hatta biz buradan taşıyıp, dükkânın önüne götürmeyi bile düşündük ama zannedersem kilitliymiş. Bir de arıza varmış, kaldıramıyoruz. Tabii her gün inceliyoruz. Hatta arkadaşlarla 'Gelen giden, arayan soran yok mu' diye konuşuyoruz. 01 yani Adana plakalı, zannedersem arkadaş öğrenci ya da yakınları burada olmadığı için kimse ilgilenmiyor. Bilmiyoruz, bir bilgi alamadık. Bize ulaşsın, dükkânın önüne götüreceğiz, hiç olmazsa çalınmasın" dedi.

"HER GÜN GÖZ KULAK OLUYORUZ"

Kazanın görgü şahidi olan çayevi işletmecisi Mümin Ali Okutucu ise, “Bir kadın sürücü arkadaşımıza vurdu, yatırdı. Herhalde ayağını acıttı. O günden beri arkadaşımız yok. Hastanede mi, nerede olduğunu bilemiyoruz. O yüzden biz de mahalle sakinleri olarak malına sahip çıkmaya uğraşıyoruz.

Ben de burada esnafım. Her gün göz kulak oluyoruz, sabah akşam gözümüz hep onda. İnşallah arkadaşımız gelir malını alır gider. Tabii biz sahibine ulaşamadık. Bir şekilde ulaşmamız lazım ama bize yardımcı olan yok. Genç delikanlı, 20-25 yaşlarında bir arkadaştı" şeklinde konuştu.