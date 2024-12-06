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İHA

Birçok evde sevilen bir evcil hayvan olan muhabbet kuşları, zaman zaman sahiplerinin eğitimine cevap vererek farklı beceriler sergileyebiliyor.

Ancak Eskişehir'de bir muhabbet kuşunun, besmele çekmesi ve Sübhaneke duasını okuması, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

SÜBHANEKEYİ SONUNA KADAR OKUDU

Kelimeleri neredeyse tam haliyle telaffuz eden muhabbet kuşunun videosu, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Görüntülerde muhabbet kuşunun Sübhaneke Duası’nı baştan sona okurken, besmele de çektiği anlar yer aldı.