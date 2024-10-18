Eskişehir'de yakalandığı hastalık yüzünden hayatı karardı

İHA

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 28 yaşındaki Ozan Zengin'in hayatı, 3 yıl önce yakalandığı hastalık nedeniyle adet altüst oldu.

3 yıl önce vücudunda morarmalar oluşan Zengin, acıları katlanılmaz hale gelince soluğu hastanede aldı.

Tedavi için gittiği hastanede bir teşhis konulmadığını ifade eden Zengin'in belli bir zaman sonra moraran elleri ve ayakları şişerek çürüdü.

ÇALIŞAMAYACAK HALE GELDİ

Bunun sonucunda Zengin'in çalışamayacak duruma gelmesi ev ekonomisini de zora soktu.

Hastane hastane gezerek bu hastalığa çözüm arayan ve muayene için son olarak Ankara'ya giden Zengin Ailesi, kan dolaşım bozukluğu teşhisi konulan hastalığın tedavisi için yardım istediklerini açıkladı.

"YARALARIM HİÇ KAPANMIYOR, YARDIM İSTİYORUM"

Hastalığıyla ilgili konuşan Ozan Zengin, "Kan dolaşım bozukluğu dediler. 3 sene oldu, daha yara kapanmadı. Hiç düzelmiyor. Hacettepe'ye sevk ettiler, oraya gidip müracaatta bulunduk. Onlar da 1 sene sonrasına randevu verdiler. Acil durumda romatoloji bölümüne gitmem lazımmış. Şu an ayaklarım hep çürümede.

Tek isteğim devlet büyüklerimizden yardım. 3 sene önce hiç böyle bir şey yoktu, sadece simsiyah morarma oluyordu. O zamanlar da hastaneye gittik, 'Hiçbir şey yok, normal' dediler. Sonradan böyle ayaklarım şişmeye başladı. Eskiden hurda topluyordum, şimdi çalışamıyorum. Tekerlekli sandalyeyle yaşıyorum, artık yürüyemiyorum. Et kalmadığından dolayı ayaklarımda sürekli çatlamalar oluyor." dedi.

"YATACAK YERİMİZ YOK, OTOGARDA KALDIK"

Ozan Zengin'in annesi Gönül Zengin ise "Çocuğum hasta. Yama tuttular, geri attı. Kendisi geçmişte verem hastalığı geçirdi. Şimdiyse böyle bir hastalığı var. Çok zor bir durumdayız. Bu tekerlekli sandalye de kendimizin değil. Otogarda kaldık, yatacak yerimiz yok. Durumumuz olmadığı için otele gidemedik. Yaklaşık 2 gün orada kaldık, kimseden de randevu alamadık.

Evi oğlum geçindiriyordu. Şimdiyse verem hastalığından dolayı ayaklarında ve ellerinde yaralar çıktı. Bu yaralar açıldıktan sonra oğlum bir iş yapamamaya başladı, tekerlekli sandalyeye düştü." şeklinde konuştu.