Karaman'ın Daran köyünde güneş ancak saat 12.30'da görülebiliyor

Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Daran köyü, kutupları aratmıyor.

Coğrafi konumu nedeniyle Daran köyünde güneş, öğle saatlerinde doğuyor ve kısa sürede batıyor.

KÖY SADECE 3 SAAT GÜNEŞ GÖRÜYOR

Köye öğlen saat 12.30'da doğan güneş, 15.30'da tekrar batıyor.

Köyün doğusunda ve güneyinde bulunan yüksek rakımlı dağlar nedeni ile gün boyu yaklaşık 3 saat güneş gören köy halkı ise bu duruma alıştıklarını söylüyor.

"KÖYÜMÜZ NEREDEYSE 2 AY GÜNEŞ GÖRMÜYOR"

Köy muhtarı Bahadır Yunt, 90 hane ve 300 nüfusa sahip olan köylerinin Türkiye'de en az güneş alan köy olduğunu söyledi.

Yunt, köylerine güneşin bu aylarda saat 12.30'da doğduğunu 15.30'da da tekrar battığını belirterek, "Her yıl yaklaşık 2 ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece 3 saat gibi bir süre görüyor. Ocak ayından sonra güneş sabah 09.00'da doğmaya başlıyor. Fazla güneş almak için ilkbaharın bir an önce gelmesini bekliyoruz." dedi.

"21 ARALIK'TAN SONRA DAHA FAZLA GÜNEŞ ALMAYA BAŞLIYORUZ"

Köy sakinlerinden İbrahim Baysal da yaklaşık 1 saat önce köylerine güneşin doğduğunu anlatarak, "Şu anda güneş var. Birazdan saat 15.30'a doğru güneş batmış olacak. Köy halkı olarak bir an önce aralık ayının bitmesini bekliyoruz. Çünkü 21 Aralık'tan sonra daha fazla güneş almaya başlıyoruz." diye konuştu.