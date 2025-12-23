Mersin'de nergisler erken açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken Akdeniz’de baharın müjdecisi nergisler, erken çiçek açtı.

Çileğiyle ünlü ilçenin Atayurt Mahallesi’nde alternatif olarak üretilen nergislerde, her bir boğumda yaklaşık 50 çiçek bulunuyor.

"İŞİMİZİ SEVİYORUZ"

Boğumu 300 TL'ye satılan ürünler, tüm Türkiye'ye gönderiliyor.

Hasadın çamur ve zorlu arazi şartlarında yapıldığını belirten üretici Yeter Şen, emeğin kolay olmadığını vurguladı.

Nergis üretimini severek yaptıklarını belirten Şen, Biz işimizi çok seviyoruz, bu işi hiçbir şeye değişmem.” dedi.