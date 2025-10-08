Ev yapımı balık yağı tarifi: 3 balıkla en doğalını yapın

Balık yağının faydalarını mutlaka duymuşsunuzdur.

Genellikle takviye edici gıda kategorisinde gördüğümüz balık yağı, tepeden tırnağa sağlığımıza dokunuyor.

Saç bakımı, cilt, organlarımız, psikolojimiz...

Peki; evde balık yağı yapılabilir mi? Tam da mevsimi iken balık yağı yapmanın yöntemini anlatıyoruz.

İLK KURAL: TAZELİK

En çok yağ içeren balıkları; sardalya, uskumru, hamsi, somon olarak söyleyebiliriz.

Taze balık kullanmak çok önemli; bayat balık yağında oksidasyon başlar ve zararlı olabilir.

YAĞ AYIRMA YÖNTEMİ

Balıkların karın kısmındaki yağlı dokuları alınır. Bu parçalar küçük doğranır ve düşük ısıda (40–50 °C civarı) uzun süre kaynatılmadan ısıtılır.

Yağ yüzeye çıkar ve süzülerek toplanır.

Çıkan yağ bir tülbentten süzülür.

Buzdolabında bekletildiğinde katılaşmayan kısım balık yağıdır.

Koyu renkli cam şişede, serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır.

Bozulmayı önlemek için buzdolabında muhafaza edilir.

DİKKAT DİKKAT:

Ev yapımı balık yağında ağır metallerin (cıva, kurşun) ve oksidasyon riskleri vardır. Bu yüzden tıbbi kullanım yerine sadece dış kullanım (ör. sabun yapımı, cilt maskesi) önerilir.

Ağızdan alınacak balık yağı için endüstriyel şekilde saflaştırılmış ve test edilmiş kapsüller tercih etmek çok daha güvenlidir.