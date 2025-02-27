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AA & Ensonhaber

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Örübağ köyünde çiftçilik yapan Cihat Ayva, hayatının en özel sorusunu sormak için alışılmışın dışında bir yol seçti. Sevdiği kadın Ayşe Nur Candan için tarlasını sonsuzluk ve kalp sembolleriyle süsleyen Ayva, traktörüyle toprağa büyük harflerle "Benimle evlenir misin?" yazdı.

SEVGİLİSİNİ TARLAYA DAVET ETTİ, TEKLİFİNİ YAPTI

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Candan’ı tarlaya davet eden Ayva, sevgilisine çiçek ve yüzük hediye etti. Büyük bir şaşkınlık ve mutluluk içinde "Evet" yanıtını alan genç çiftçi, yüzüğü Candan’ın parmağına takarak bu unutulmaz anı taçlandırdı.

"EVLİLİK TEKLİFİMİ NASIL ANLAMLI HALE GETİREBİLİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Duygularını paylaşan Ayva, "Evlilik teklifimi nasıl farklı ve anlamlı hale getirebilirim diye düşünürken aklıma tarlaya traktörle yazmak geldi" dedi. Sevgilisinin sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirten Ayva, "Mutluyum, yaza düğünümüz olacak inşallah" diyerek mutluluğunu dile getirdi.