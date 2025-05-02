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İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2. Hıdırellez ve Kakava Şenliği düzenlendi.

Şenlikte yakılan Kakava ateşi, kortej yürüyüşü ve renkli görüntüler vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Hıdırellez ve Kakava Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı.

DAVUL ZURNALAR ÇALINDI

Kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, davul-zurna eşliğinde yürüyerek sahil dolgu alanına kadar ilerledi.

Yürüyüş boyunca oyun havaları çalındı, vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Kortejde yer alan süslenmiş fayton ve deve, çocuklar başta olmak üzere katılımcıların büyük ilgisini çekti.

TEKİRDAĞ SAHİLİNDE KAKAVA ATEŞİ YAKILDI

Yürüyüşün ardından sahil dolgu alanında Kakava ateşi yakıldı. Dev alevler etrafında toplanan kalabalık, müzik eşliğinde halay çekerek baharın gelişini kutladı.

Yediden yetmişe herkesin katıldığı şenlik, Tekirdağlılara baharın coşkusunu dolu dolu yaşattı.