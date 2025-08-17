Fethiye’de kaplumbağanın kırık kabuğunu ahşap ustası onardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Doğa Dostu Derneği Başkanı Gökçen Gökmen Bayram, Nif Mahallesi yolunda kabuğunun üst kısmı kırılmış bir kaplumbağa buldu. Bayram, dernek gönüllüsü Pınar Urav ile birlikte hayvanı veteriner kliniğine götürdü. Veteriner muayenesinde kırığın hayvanın organlarına zarar vermediği ancak ilerleyen dönemde su ve yabancı cisimlerin girmesi halinde ölüm riskine yol açabileceği belirlendi.

AHŞAP USTASI EPOKSİ İLE MÜDAHALE ETTİ

Veterinerin önerisiyle Urav, ahşap oyma ustası Kadir Güven’den yardım aldı. Güven, doğal epoksi kullanarak kaplumbağanın kırık kabuğunu onardı. İşlem sırasında önce kırığın kalıbı alındı, ardından epoksi dökülerek kabuğa yapıştırıldı, zımparalandı ve bitkisel silikonla sabitlendi. Son olarak epoksi ile kaplanarak su ve dış etkenlere karşı korunması sağlandı. Bu, Güven’in daha önce yaptığı dördüncü kaplumbağa onarımı oldu.

GÖZLEM VE DOĞAYA SALMA

Urav, kaplumbağanın kabuğunun vücudunun bir parçası olduğunu ve kırık kabukla yaşamını sürdürmesinin neredeyse imkânsız olduğunu belirtti. Müdahalenin estetik bir işlem gibi görünse de hayvanın iç organlarını uzun vadede koruyacağını vurguladı.

Kaplumbağa, birkaç gün gözlem altında tutulacak ve üzeri tamamen kuruduktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. Urav, “Özgürlüğünü tekrar hediye edeceğiz. Kaplumbağalar hem bitkilerle hem de böceklerle besleniyor. Evde bakmamız mümkün değil, doğaya salınması gerekiyor” dedi.

Kaplumbağanın şu anda özgürlüğünü kaybetmiş olduğunu ve bu durumun depresyon yaratabileceğini ifade eden Urav, bundan sonraki süreçte hayvanın sağlıklı ve mutlu bir şekilde doğada yaşamını sürdürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.