Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı: Hayalindeki mesleği açıkladı Herkesin 'Filozof Atakan' olarak bildiği Atakan Kayalar, yıllar sonra ortaya çıktı. Tavırları ve felsefeye olan ilgisiyle bir döneme damga vuran ve şimdilerde 15 yaşında olan Filozof Atakan son haliyle gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti.

SIRRA KADEM BASTI

Bir televizyon programında annesi konuşurken takındığı tavırlarla dikkat çeken Atakan Kayalar, takdir edildiği kadar tartışmaların da merkezi haline gelen bir isim oldu.

Tüm bu yaşananların ardından Filozof Atakan, bir anda ortadan kayboldu ve adeta sırra kadem bastı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde 15 yaşında olan Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

TGRT Haber yayınına katılan Kayalar, hayatındaki değişimleri anlattı.

"ŞÖHRET HAYATIMI ETKİLEMEDİ"

Şöhretin hayatını pek etkilemediğini belirten Atakan Kayalar, "Pek etkilemedi ama etkilediyse de olumlu yönde etkilemiştir. Biraz daha uzaktan daha farklı bir his ortaya çıktı diyebilirim." diye konuştu.

MESLEĞİNİ AÇIKLADI

En büyük hedefini de açıklayan Filozof Atakan, "Tescilli bir üniversitede akademisyen olmak. Fizik gibi sayısal bir alanda ilerlemek istiyorum. Derslerim şu an başarılı. Şu an haftada birkaç kitap okuyorum. Kitaplarımın sayısını derslere ağırlık vermek için azalttım." dedi.

ATAKAN KAYALAR KİMDİR?

4 yıl önce Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar, bir alışveriş merkezinde kitap okurken Fethi Çağıl isimli bir vatandaş tarafından fark edilmişti.

Felsefe kitaplarına olan ilgisiyle dikkat çeken Kayalar, o dönem Filozof Atakan olarak anılmıştı.

10 yaşında olmasına rağmen 5 ayda 250’den fazla kitap okuduğunu ifade eden Atakan, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.