Nisan'dan itibaren gündüz pencereleri açmayın: İşte sebebi

Nisan ayının gelmesiyle birlikte evlerde havalandırma alışkanlığı yeniden önem kazanıyor.

İç mekan havasını tazeleyip ferah bir ortam sağlamak mümkün olsa da, polenlerin havaya karıştığı bu dönemde alerji hastaları için dikkatli olmak gerekiyor.

Özellikle Nisan ayında polen yoğunluğunun arttığı saatlerde pencerelerin açılması, alerjenlerin eve taşınmasına yol açabiliyor.

Uzmanlar, havalandırma rutininde küçük zaman ayarlamaları yapmanın, alerjen yükünü azaltırken aynı zamanda sağlıklı ve temiz bir iç mekan havası sağlamada etkili olduğunu söylüyor.

22.00’DEN SONRA HAVALANDIRIN

Uzmanlar, pencerelerin kısa süreli açılması halinde odadaki hava verimli bir şekilde değişirken, içeriye fazla polen girmesinin önlenebileceğini belirtiyor.

Ancak sabahın ilerleyen saatleri ve öğleden sonra, bitkilerin polen salgısının artması nedeniyle havalandırma için uygun değil.

Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında polen konsantrasyonu en yüksek seviyeye ulaşıyor ve bu dönemde pencereleri açan kişiler, alerjenlerin eve girmesiyle birlikte semptomların artması riskini taşıyor.

Bu nedenle uzmanlar, evi havalandırmak için akşam saatlerini tercih etmenin daha sağlıklı olduğunu vurguluyor.

