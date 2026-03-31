Elazığ’da amatör balıkçılardan dev av: 65 kiloluk turna

Elazığ’da amatör balıkçılar, balık sezonunun bitimine saatler kala Murat Nehri’nde unutulmaz bir av gerçekleştirdi. Mehmet Sait Karadağ ve arkadaşları, oltayla tam 65 kilo ağırlığında ve 1,5 metre boyunda dev bir turna balığı yakaladı.

MÜCADELE CEP TELEFONU KAMERASINDA

Balığın büyüklüğü karşısında şaşkına dönen balıkçılar, uzun süren mücadele sonunda turnayı sudan çıkarmayı başardı. Dev balığı iki kişi güçlükle taşıyabilirken yakalama anı, amatör kameraya yansıdı.

AMATÖR BALIKÇILARDAN HEYECAN VERİCİ ANLAR

Mevsimin son balığı olması nedeniyle yaşadıkları sevinci gizleyemeyen Karadağ ve arkadaşları, hem balığın büyüklüğü hem de nadir yakalanan tür olması nedeniyle heyecanlı anlar yaşadı. Balığın yakalanması çevredeki amatör balıkçılar arasında da büyük ilgi gördü.