Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hayvanlara buzlu kokteyl

Gaziantep'te termometrelerin 38 dereceyi göstermesiyle birlikte, Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda, sıcak havalara karşı özel önlemler alındı. Hayvanlar için mevsime uygun serinletici besinler hazırlanıyor.

Yırtıcı hayvanlar için buz kalıplarında dondurulmuş et karışımları hazırlanırken, ayılar için elma, portakal, muz, kivi, üzüm ve çilekten oluşan renkli meyve kokteylleri buz haline getirilerek sunuluyor. Bu özel karışımlar serinleme havuzlarına bırakılarak hayvanların hem eğlenmesi hem de ferahlaması sağlanıyor.

HAYVANLAR İÇİN MEVSİMSEL ÖNLEMLER

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirterek, “Kentte hava sıcaklıkları 38 dereceye ulaştı. Biz de bu duruma karşı Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvanlar için mevsimsel önlemler aldık. Ayılar için meyve kokteylleri, aslan ve kaplanlar için ise buzlu et karışımları hazırlıyoruz. Develeri ise fıskiyelerle serinletiyoruz. Hayvanlarımız bu sıcak günleri konforlu şekilde geçiriyor” dedi.

Serinleme havuzları, buzlu yiyecekler ve periyodik su takviyesiyle park sakinlerinin sağlığı ve konforu korunurken, ziyaretçiler de hayvanların bu keyifli anlarına tanıklık ediyor.