Gaziantep'te bir metrekarelik dükkanında 70 yıldır bakır işliyor

İHA





Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 71 yıldır bakırcılık mesleğini icra eden 83 yaşındaki Miktat Çelik, geleneksel el işçiliğini yaşatmaya devam ediyor.

Çelik, çocuk yaşta başladığı mesleğini büyük bir aşkla sürdürerek, teknolojinin ve modern üretim yöntemlerinin gölgesinde kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatı ayakta tutmaya çalışıyor.

GENÇ KUŞAKLARA AKTARMAYA ÇALIŞIYOR

Gaziantep'in en yaşlı bakırcı ustası olan Çelik, mesleğini yaparken sadece bakırdan ürünler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bu geleneksel sanatın inceliklerini genç kuşaklara aktarmak için de çaba harcıyor.

Bakırcılar Çarşısı'ndaki bir metrekarelik atölyesinde işini aşkla yapan Çelik, çevresindeki genç bakırcı ustalarına da örnek oluyor.

"BEN BAKIRCILIK MESLEĞİNDE 6 ÇOCUK BÜYÜTÜP EVLENDİRDİM"

Bakırcılık yaparak çocuklarına yaşam kurduğunu anlatan Miktat Çelik şu ifadeleri kullandı: