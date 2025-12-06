Gelidonya Feneri’nin 'son fenercisi' geçmişine dönüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Taşlık Burnu’nda yer alan Gelidonya Feneri, 1936’dan bu yana Akdeniz’de denizcilere yol gösteriyor. Türkiye kıyılarının en yüksek fenerlerinden biri olan Gelidonya’nın bakımını 81 yıl boyunca sürdüren Demir Ailesi'nin üçüncü kuşak temsilcisi Mustafa Demir, artık emekli olsa da çocukluğunun geçtiği bu özel noktayı sık sık ziyaret ediyor.

ÜÇ KUŞAKLIK MİRAS

Gelidonya Feneri’nin bakımı, 1944’te Mustafa Demir’in dedesinin göreve talip olmasıyla aileye emanet edildi. Görev, daha sonra babasına ve 22 yaşındayken Mustafa Demir’e geçti. 2023 yılında fenerin son kez “ışığını yakarak” emekliye ayrılan Demir, 25 yıl boyunca sürdürdüğü görevi bugün özlemle anıyor.

“Son fenerci” olarak tanınan 49 yaşındaki Demir, geçmişinin izlerini taşıyan feneri ziyaret ederek hem doğayla baş başa kalıyor hem de gelen misafirlere Gelidonya’nın tarihini anlatıyor.

"BURADA BÜYÜDÜM, HER TOPRAĞINDA BİR ANIMIZ VAR"

Mustafa Demir, fenerdeki yaşamın her anının hafızasında yer ettiğini belirtiyor. Yakın yerleşim olmaması nedeniyle ailesinin alışverişe gittiği günlerde kardeşleriyle fenerde kaldığını söyleyen Demir, o yılları şöyle anlatıyor:

Çocukluğum burada geçti. Bazen tek başıma kaldığım olurdu. Korksam da burası evimdi. Sakin, dingin bir hayat vardı. Şimdi bile buraya geldiğimde her taşın, her toprağın bir anısı gözümün önüne geliyor.

EMEKLİLİKTE DE FENERBDEN KOPAMIYOR

Turizmle ilgilenen ve günlerinin çoğunu denizde geçiren Demir, fırsat buldukça fenere uğramayı ihmal etmiyor. Annesinin de gelmek istediğini ama sağlık nedeniyle gelememesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle devam etti:

Elimden geldiğince geliyorum. Ailemiz burada yaşadı, 80 yıla yakın fenere hizmet ettik. Görevli ekipler kontrole geldiğinde onlarla birlikte kuleye çıkıyorum. Ömrüm yettikçe buraya gelmeye devam edeceğim.

ZİYARETÇİLERE ÇEVRE HASSASİYETİ ÇAĞRISI

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiği Gelidonya Feneri’nde Demir’in tek isteği, bölgenin temiz tutulması. Ziyaretçilere fenere yazı yazmamalarını ve çevreyi kirletmemelerini hatırlatan Demir, bölgenin doğasına saygı gösterilmesini istedi.