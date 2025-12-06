Hakkari’de öğretmen pilot, yamaç paraşütünü yaygınlaştırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Düzenlediği kurslar ve etkinliklerle yamaç paraşütünün Hakkari’de tanınmasına öncülük eden Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu Hasan Tur, yetiştirdiği gençlerle bölgenin gökyüzü tutkusunu artırıyor.

Üç çocuk babası 43 yaşındaki Hasan Tur, 1998’de Hakkari’deki lise eğitimini tamamladıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversitenin ardından havacılığa ilgi duymaya başlayan Tur, 2005’te Türk Hava Kurumu Hakkari Şubesi’nde çalışmaya başladı.

EĞİTİMLERLE UZMANLAŞTI, GENÇLERİ HAVACILIKLA TANIŞTIRDI

Ankara ve Eskişehir'de aldığı yamaç paraşütü ve model uçak eğitimleriyle kendini geliştiren Tur, 2012’de Eskişehir İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’ne tayin edildi. Burada “Genç Kanat Topluluğu” ile Türkiye’nin farklı illerinde yüzlerce gence yamaç paraşütü ve model uçak eğitimi verdi.

Hakkari’de sporun gelişmesi için de önemli çalışmalar yapan Tur, Yüksekova’da yürütülen proje kapsamında son iki yılda yaklaşık 100 kişiye yamaç paraşütü, 280 kişiye model uçak eğitimi verdi.

"HEDEFİM DAHA ÇOK PİLOT YETİŞTİRMEK"

Türk Hava Kurumu'ndaki görevine yaklaşık 20 yıldır devam ettiğini söyleyen Tur, kentte yamaç paraşütüne olan ilginin giderek arttığını belirtti:

“Bölgemiz için hayallerimiz var. Çok sayıda pilot yetiştirdik, Hakkarili gençlerimizin de bu alanda ilerlediğini görmek gurur verici. İl dışından da yoğun talep alıyoruz.”

Gençlerin havacılığa ilgisinin yüksek olduğunu anlatan Tur, kurdukları eğitim ortamının motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

"CESARETİ OLMAYANLARI BİLE GÖKYÜZÜNE ÇIKARDIK"

İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’nde görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Tur, eğitim sürecini şöyle anlattı:

Önce teorik eğitim veriyoruz, ardından sınav yapıyoruz. Başarılı olanlar sahaya çıkıyor. Hava elverdiği sürece öğrencilerimizi kendi başlarına uçabilecek seviyeye getiriyoruz. Cesareti olmayanları bile gökyüzüyle tanıştırdık.

Eğitimlerde biri tepede, biri iniş alanında olmak üzere iki öğretmen pilot bulunduğunu belirten Tur, 10 sorti yapan öğrencilerin pilot sertifikası almaya hak kazandığını ifade etti.

HAKKARİ'NİN COĞRAFYASI YAMAÇ PARAŞÜTÜNE UYGUN

Tur, Hakkari’nin doğal yapısının bu spor için büyük avantaj sağladığını söyledi:

Kentimizin muazzam bir manzarası var. İkili uçuşlara da ilgi çok yüksek. Eğitim almadan pilot eşliğinde uçmak isteyenler için de uygun imkanlarımız var. Tek öğretmen pilot olduğum için yoğun talebe yetişmeye çalışıyorum.

Sporun bölgede turizme katkı sağladığını vurgulayan Tur, amaçlarının hem ildeki pilot sayısını artırmak hem de gençleri havacılıkla buluşturmak olduğunu dile getirdi.