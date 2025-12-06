Gölcük Tabiat Parkı’nda kartpostallık manzara

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu’nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ziyaretçilerin akınına uğradı.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, göl kenarında yürüyüş yaparak ve doğanın keyfini çıkararak huzurlu bir gün geçirdi.

Gölcük’ün simgesi konuk evinin ve dağların gölün yansımasıyla birleşince ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

"MERAK EDİYORDUK"

Şehir dışından ilk kez gelen Neriman Kılıç, "Çok güzel zaten merak ediyorduk. Geldik. Çok soğuk bekliyorduk ama gayet güzel." dedi.

"DOĞASI HARİKA"

Mersin’den ailesiyle birlikte gelen Erol Uğur, "Doğası harika güzel, manzarası da güzel." diye konuştu.