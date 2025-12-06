Konya’da Şebiarus Haftası için Tropikal Kelebek Bahçesi hazır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 752. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Şebiarus Anma Törenleri öncesinde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde hazırlıklar tamamlandı. Bu özel dönem için bahçedeki kelebek sayısı 15 bine kadar çıkarılarak ziyaretçilere görsel şölen sunulması hedeflendi.

Anma törenleri boyunca bahçenin, binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

"BİNLERCE KELEBEK, ZİYARETÇİLERİN ETRAFINDA UÇACAK"

Tropikal Kelebek Bahçesi biyoloğu Pınar Temel, aralık ayında her yıl olduğu gibi yoğun bir ziyaretçi akını yaşadıklarını belirterek Şebiarus’un kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Hazırlıkları yoğun bir süreçle tamamladıklarını vurgulayan Temel, şöyle konuştu:

Bu dönemde kelebek sayımız arttı. Ziyaretçilerimiz, bahçeye adım attıklarında dünyanın farklı bölgelerinden gelen binlerce kelebeği etraflarında uçarken görecekler. Onların büyülü dünyasında keyifli bir yolculuk yaşayacaklar. Şebiarus haftasında Mevlana Müzesi’nden sonra Konya’ya gelenlerin ikinci durağı genellikle bizim bahçemiz oluyor.

UÇUŞ ALANINDAN MÜZE BÖLÜMÜNE UZANAN YOLCULUK

Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olduklarını belirten Temel, ziyaret güzergâhını şu sözlerle anlattı:

Önce uçuş alanında binlerce kelebeğin hareketini izleyecekler. Ardından papağanımızı görecekler ve gezileri müze bölümünde devam edecek. Müze kısmında kelebeğin yaşam döngüsü, böcek sineması, sınıflandırma alanı, davranış bölümü ve böcek köyü ziyaret edilebilecek.

Temel, özellikle kelebeğin sınıflandırılması bölümünün ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri olduğunu belirtti.

GERÇEK KELEBEK VE BÖCEKLERİN KURUTULMUŞ HALLERİ SERGİLENİYOR

Müze bölümünde dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen gerçek kelebeklerin kurutulmuş örneklerinin yakından incelenebildiğini aktaran Temel, şu bilgileri paylaştı: