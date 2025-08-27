Gelinler neden çiçek taşır? İşte gelin buketinin anlamı

Düğün denince akla ilk gelen görüntülerden biri, beyazlar içindeki bir gelin ve onun elindeki zarif çiçek buketidir.

Günümüzde bu buketler genellikle estetik bir detay, bir nevi aksesuar olarak görülse de, aslında taşıdığı anlam yüzyıllar öncesine dayanıyor.

Yani gelin buketi, sadece güzel bir süs değil; içinde tarih, gelenek, inanç ve aşk barındıran güçlü bir sembol.

Peki; Neden her gelin mutlaka bir buket taşıyor? İşte gelin çiçeğinin bilinmeyen anlamı...

GELİN BUKETİ VE ANLAMI

Gelin buketi taşıma geleneği, antik çağlara kadar uzanıyor. Eski Yunan ve Roma’da gelinler ellerinde lavanta, kekik, sarımsak gibi aromatik bitkiler taşırdı. Amaç sadece güzel kokmak değil; kötü ruhları kovmak, şans getirmek ve evliliği bereketle kutsamaktı.

Orta Çağ’da ise bu gelenek başka bir boyut kazandı. O dönemde hijyen koşulları yetersiz olduğu için çiçekler ve kokulu bitkiler, kötü kokuları bastırmak amacıyla da kullanılırdı.

Rönesans döneminde ise çiçeklerin anlamı daha da derinleşti. Her çiçeğin bir dili olduğuna inanılırdı: Örneğin, kırmızı gül tutkuyu, papatya saflığı, lavanta sadakati simgeliyordu.

Viktorya döneminde ise İngiltere’de, gelin buketi aşkın saflığını ve sonsuz sadakati simgelemeye başladı.