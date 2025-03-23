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İHA

Giresun’un Çamoluk ilçesinde kayalıktan düşerek yaralanan bir yaban keçisi, yol kenarında hareketsiz yatarken, bir boz ayının onu avlamaya çalıştığı görüldü.

Olay, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi.

KORNA ÇALARAK AYIYI UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Boz ayının yaralı keçiye yaklaşması üzerine vatandaşlar, araçlarından bağırarak ve korna çalarak ayıyı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, boz ayının bağırışlar ve korna sesleri karşısında defalarca kayalıklara tırmandığı ancak ardından tekrar aşağı inerek yaralı hayvana yöneldiği görüldü.

UĞRAŞLAR SONUCU KEÇİYİ BIRAKTI VE UZAKLAŞTI

Ayı, uzun süre keçiyi bırakmak istemese de vatandaşların müdahalesi sonucu pes etti ve gözden kayboldu.

Yaşanan hareketli dakikaların ardından yaban keçisi, fırsattan yararlanarak kaçmayı başardı.