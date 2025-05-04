Giresun'da heyelan yolu kapattı

DHA
Giresun, doğal afetlerle cebelleşiyor....
Şehrin Dereli ilçesine bağlı Pınarlar Göksu Travertenleri mevkiinde heyelan meydana geldi.
HEYELAN YOLU KAPATTI
Heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları sürüklenerek, Yavuzkemal beldesi yolunu ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede Karayolları ekipleri heyelan temizleme çalışması başlattı.
Çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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