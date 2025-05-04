Giresun'da heyelan yolu kapattı
DHA

Giresun, doğal afetlerle cebelleşiyor....

Şehrin Dereli ilçesine bağlı Pınarlar Göksu Travertenleri mevkiinde heyelan meydana geldi.

HEYELAN YOLU KAPATTI

Heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları sürüklenerek, Yavuzkemal beldesi yolunu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede Karayolları ekipleri heyelan temizleme çalışması başlattı.

Çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir