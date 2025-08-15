Giresun'da Samanyolu Galaksisi'ni görmek için bir araya geldiler

Giresun’un Dereli ilçesindeki Eğribel Geçidi, dün gece eşsiz bir gökyüzü şölenine ev sahipliği yaptı.

“Yıldızlar Altında Giresun” etkinliğinde bir araya gelen doğaseverler, kampçılar ve fotoğraf tutkunları, hem Samanyolu Galaksisi’nin büyüleyici manzarasını hem de Perseid meteor yağmurunun gökyüzündeki dansını izleme fırsatı buldu.

ŞEHİR IŞIKLARINDAN UZAKTA YILDIZLARI İZLEDİLER

Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımda yer alan bölgede, şehir ışıklarından uzak berrak gökyüzü, katılımcılara adeta bir doğa harikası sundu.

Etkinlik boyunca gökyüzü meraklıları, uzun pozlama tekniğiyle Samanyolu’nun milyonlarca yıldızdan oluşan görkemli yapısını ölümsüzleştirdi.

SAMANYOLU GALAKSİSİ İZLENDİ

Etkinlikte yer alan bazı katılımcılar, ilk kez bu kadar net bir şekilde Samanyolu’nu görmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde soğuyan havaya rağmen katılımcılar, sıcak içecekler eşliğinde sohbet ederek gökyüzü gözlemlerine devam etti.

DOĞA TURİZMİ ETKİNLİĞİ

Yetkililer, bu tür etkinliklerin hem doğa turizmini hem de astro-turizmi desteklediğini belirterek, Giresun’un yüksek rakımlı bölgelerinin yıl boyunca benzer gözlem etkinlikleri için büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.