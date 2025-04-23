DHA

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), herkesin ilgisini çekecek bir haberi duyurdu.

NASA bu hafta Ay, Venüs ve Satürn’ün kısa süreliğine ‘gülen yüz’ şeklinde hizalanacağını açıkladı.

ABD’li yetkililere göre bu nadir gökyüzü olayı, cuma günü sabahın erken saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca izlenebilecek.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GÖZLEMLENEBİLECEK

NASA, bu sıra dışı hizalanmanın dünyanın dört bir yanından gözlemlenebileceğini belirtti.

NASA DETAYLARI DA PAYLAŞTI

Ay’ın ince hilal haliyle ‘ağız’ kısmını, Venüs ve Satürn’ün ise 'gözleri' temsil edeceği bu hizalanmada, Venüs yukarıdaki göz, Satürn ise aşağıdaki göz olarak konumlanacak.

NASA Güneş Sistemi Elçisi Brenda Culbertson, bu oluşumun gökyüzünde oldukça etkileyici bir görüntü sunacağını kaydetti.

UFKA YAKIN BİR KONUMDA OLACAK

Ay, Venüs ve Satürn’ün doğu ufkunda bir araya geleceğini açıklayan NASA, net bir görüş açısına sahip olanların Merkür’ü de çok alçakta olmakla birlikte parlak şekilde görebileceğini vurguladı.

Fakat bu gökyüzü olayı ufka oldukça yakın bir konumda gerçekleşeceği için her yerden rahatça gözlemlenemeyebilir.