Gönüllü ressamlardan özel çocuklar için anlamlı proje

Türkiye’nin farklı kentleri ile Portekiz’den 20 gönüllü ressam, Özel Eğitim Ortaokulu ve Meslek Okulunda öğrenim gören özel gereksinimli öğrenciler için karakalem portreler hazırladı. Ressam Tülin Dumlu Kaygusuz’un öncülüğünde hayata geçirilen “Mutluluğun Resmini Çiziyorum” projesi, öğrenciler ve aileleri için unutulmaz bir hatıraya dönüştü.

FOTOĞRAFLAR DÜNYAYI AŞTI

Proje kapsamında okul yönetimiyle iletişime geçilmesinin ardından, ailelerden izin alınarak 20 öğrencinin fotoğrafları temin edildi. Bu fotoğraflar, Portekiz’in yanı sıra İstanbul, Eskişehir, Adana, Antalya, Aydın, Artvin, Bayburt, Bursa ve Sivas’taki gönüllü ressamlara gönderildi.

PORTRELER, DUYGULARLA BİRLİKTE GELDİ

Eylülde başlayan ve bu ay tamamlanan çalışmada ressamlar, öğrencilerin portrelerini karakalemle çizdi. Hazırlanan eserler, sanatçıların duygu ve düşüncelerini aktardıkları notlarla birlikte kargoyla okula ulaştırıldı.

Okul yönetimi, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla özel bir sergi düzenledi. Portrelerini ilk kez sergide gören öğrenciler, yaşadıkları heyecan ve mutluluğu öğretmenleriyle paylaştı.

"ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU HEDEFİMİZE ULAŞTIĞIMIZI GÖSTERDİ"

Okul Müdür Yardımcısı Sadiye Candüz, projeye katkı sunan tüm ressamlara teşekkür ederek, çizimlerin büyük bir özenle hazırlandığını söyledi. Projenin amacının öğrencilere kalıcı bir hatıra bırakmak ve ailelerle olan bağı güçlendirmek olduğunu vurgulayan Candüz, “Çocuklarımızın mutluluğunu görmek hedefimize ulaştığımızın en güzel göstergesi” dedi.

"GÖZLERİNDEKİ MUTLULUK HER ŞEYE DEĞDİ"

Projenin yürütücülerinden müzik öğretmeni Saliha Can ise sürecin uzun ama bir o kadar da heyecan verici geçtiğini belirtti. Gönüllü sanatçıların büyük bir titizlikle çalıştığını ifade eden Can, “Velilerimizin ve öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk bütün yorgunluğumuzu unutturdu. Bu portreleri, velilerimize teşekkür ve öğrencilerimize kalıcı bir anı olarak hediye ettik” diye konuştu.

Can, her özel öğrencinin kendi hikâyesiyle projeye ilham verdiğini de sözlerine ekledi.