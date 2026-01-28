Grip sanıldı, Boca virüsü çıktı: Kaan 4 yıldır yatağa bağlı yaşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’da yaşayan Aydoğdu Ailesi'nin hayatı, 4 yıl önce küçük oğulları Kaan Ege’nin solunum sıkıntısıyla uyanmasıyla tamamen değişti. Ailenin grip sandığı rahatsızlığın, yapılan tetkikler sonucu Boca virüsü olduğu belirlendi. Virüsün akciğerleri sarmasıyla Kaan entübe edildi, hastalığın ilerlemesiyle kalbi iki kez durdu.

KALBİ DURDU, HAYATA TUTUNDU

Toplam 15 dakika kalbi duran Kaan Ege, doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürüldü. Ancak yaşanan ağır süreç, beyninde kalıcı hasara yol açtı. Doktorlar, küçük çocuğun yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını ve hayatını tek başına sürdüremeyeceğini ifade etti.

ANNE UMUDUNU KAYBETMEDİ

Anne Sabahat Aydoğdu, oğlunun 3 yaşına kadar sağlıklı, yürüyen ve konuşan bir çocuk olduğunu belirterek, yaşananların bir günde hayatlarını altüst ettiğini söyledi. Aydoğdu, “Virüsün belirtileri grip ile çok benzer. Bu nedenle fark edilmesi zor oluyor. Oğlum 18 gün yoğun bakımda kaldı ve bu süreçte yürümeyi, konuşmayı kaybetti.” dedi.

4 YILDIR SÜREN ZORLU TEDAVİ

Aradan geçen 4 yılda Kaan Ege için tüm imkanları seferber ettiklerini anlatan anne Aydoğdu, fizik tedavi, beslenme terapileri ve özel eğitimle oğlunun gelişiminin sürdüğünü dile getirdi: “Bir dönem mide hortumuyla besleniyordu, şimdi ağızdan beslenebiliyor.”

"ANNE" DEMESİ EN BÜYÜK UMUT

Oğlunun ilerleme kaydettiğini vurgulayan Aydoğdu, umutlu olduğunu belirterek, “Bize artık yürüyemez, konuşamaz dediler. Şimdi destekle oturabiliyor, adımlama yapıyor. Algıları çok açıldı. Önceden sesi bile çıkmıyordu, şimdi ‘anne’ diyebiliyor. İyi bir tedaviyle daha da iyi olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

AİLELERE UYARI

Boca virüsünün hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, “Basit bir grip gibi görülmemeli. Akciğerleri kapatabiliyor, kalp durmasına kadar gidebiliyor. Ailelerin bu konuda daha bilinçli olmasını istiyorum.” dedi.