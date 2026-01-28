Şehit çocukları, Erciyes’te kayak yaptı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri Erciyes Kayak Merkezi'nde, okulların ara tatile girmesiyle yoğunluk yaşanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle şehit çocuklarına kayak eğitimi verildi.

"KAYAK ETKİNLİKLERİ İÇİN ŞEHİTLERİMİZİN BİZLERE EMANETİ EVLATLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK"

Eğitimlerin ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, çocuklarla birlikte kayak yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu sözleri kullandı:

"KIYMETLİ ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN YANLARINDAYIZ"

Yürekleri ısıtan bu güzel günde çocuklarımızın mutluluğu için göstermiş oldukları ilgi ve desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yönetimine ve Kayseri Kayak ve 'Snowboard' Öğretmenleri Derneğin'in değerli eğitmenlerine teşekkür ederiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli çocuklarımızın her zaman yanlarındayız.