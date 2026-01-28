Sakın makineye atmayın! Tek yıkamada çöp olan kumaşlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hemen her evde çamaşır sepetinin boş kaldığı bir an bile yok.

Ancak sepeti boşaltırken gösterdiğimiz o aceleci tavır, gardırobumuzdaki en sevdiğimiz parçaların sonu olabilir.

Uzmanlar, "pratik olsun" diye makineye atılan pek çok kıyafetin, aslında makinenin yüksek devirli çalışma prensibiyle uyumlu olmadığı konusunda uyarıyor.

İşte makineden uzak tutmanız gereken 5 kumaş türü…

İpek ve Yün

Doğal ve kaliteli bir parça almak için yatırım yaptığınız yün veya ipek kıyafetler, makinenin en büyük kurbanlarıdır. Sentetiklerin aksine bu lifler, sıcak su ve yüksek hıza karşı aşırı duyarlıdır. Makinede yıkanan yünler hızla küçülerek bir çocuk kıyafetine dönüşebilir, ipekler ise dokusunu kaybederek deforme olur. Bu parçalar için en güvenli yol kuru temizlemedir.

Dantelli Kıyafetler

Dantel işlemeli kıyafetler ve özellikle telli sütyenler, makinenin tamburunda adeta bir savaşa girer. Eğirme döngüsü sütyen braketlerini bükebilir, daha da kötüsü teller kumaşı delip dışarı çıkabilir. Profesyonel temizliğe gerek kalmadan, bu hassas parçaları ılık su dolu bir kapta, az miktarda deterjanla elinizde yıkayıp durulamak ömürlerini iki katına çıkaracaktır.

Deri Detaylı Kıyafetler ve Ayakkabılar

Kumaş spor ayakkabıları makinede yıkamak pratik bir çözüm olsa da, işin içine "deri" girdiğinde durum değişir. Deri, sıcak suyla temas ettiğinde hızla büzüşür ve ayakkabının kalıbını tamamen bozar. Deri detaylı ürünlerinizi makine yerine nemli bir bez ve uygun bir ayakkabı cilasıyla elinizde temizlemek, formunu korumanın tek yoludur.

Banyo Halıları

Banyo halılarını yüksek derecede yıkamak hijyenik görünse de, halının altındaki kauçuk veya lastik kaymaz yapılar bu strese dayanamaz. Zamanla parçalanan bu yapılar hem halıyı kullanılamaz hale getirir hem de makinenizin filtresini tıkayabilir. Halılarınızı uzun süreli suda bekleterek elinizde yıkamak, dokusunu ve işlevini korumak için en sağlıklı yöntemdir.