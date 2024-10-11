İHA

Yüzlerce yıllık taş duvarları ve eşsiz mimarisiyle dikkat çeken İmera Manastır'ı, sonbahar mevsiminde ziyaretçileri kendine çekiyor.

Manastır ve etrafındaki ormanlık alan sarı, turuncu ve kırmızının tonlarıyla bezenirken fotoğrafçılardan doğaseverlere kadar pek çok kişiyi ağırlıyor.

Sonbaharın renk cümbüşüyle farklı bir atmosfere bürünen İmera Manastırı, sessizliği ve huzuruyla şehirden uzaklaşmak isteyenlere doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.

"YAZDAN KALMA BİR GÜN İÇERİSİNDEYİZ"

Ailesiyle birlikte İmera Manastırı'nın bulunduğu hakim zirveden eşsiz manzarayı izlemek için bölgeye giden Gümüşhane Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alperen Gençosmanoğlu, “Uzun zamandır Gümüşhane'de yaşıyoruz. Yıllardır Gümüşhane'nin farklı yerlerini keşfediyoruz, geziyoruz. Gümüşhane gerçekten sayısız doğal güzelliğe sahip. Bir yandan da pek çok kiliseyi, tarihi yapıyı barındıran bir şehir. İmera Manastırı tarihi 14. yüzyıla dayanan ve 19. yüzyılda tekrardan bu restore edilerek bugün ayakta olan bir yapı. Çok güzel bir günde bugün buradayız.

Ekim ayındayız. Güneşli bir gün. Doğanın renk cümbüşü halinde olduğu bir zamanın içindeyiz. Şu an dağlara baktığımızda sarı, yeşil, kırmızı renkleri bir arada görebiliyoruz. Bu açıdan gerçekten sonbaharda Gümüşhane'nin gezilecek çok farklı yerleri olduğunu gördük, görüyoruz. Yazdan kalma bir günün içindeyiz. Çok hoş bir vakit geçiyoruz. Bir yandan da kuşburnu mevsimi ve kuşburnu, alıç bunları da doğada bulabiliyoruz, toplayabiliyoruz ve tatma imkanımız oluyor. Bu yüzden bugün burada olmaktan çok mutluyuz.” dedi.

"SONBAHARI AYRI GÜZEL"

Ziyaretçilerden Şener Odabaş ise “Doğa ve tarihin iç içe olduğu bir mekan burası. Yaban kavaklarının renk değişimi bizi çok etkiledi. Renk cümbüşüyle karşı karşıyayız. Doğa severlerin ve tarih severlerin buraları gelip görmelerini isterim. Çok güzel bir mekan. Daha önce gelmiştim ama sonbaharı ayında daha bir güzel oldu buralar.

Yeşilin, sarının değişik renk tonları var. Bu da insanları büyülüyor. Beni açıkçası çok etkiledi bu doğa. İmera Manastırı da bütün güzelliğiyle karşımızda. Çok hoşuma gitti. Bütün herkesin buraları gelip görmelerini isterim.” diye konuştu.