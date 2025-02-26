DHA

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde tarım ve besicilikle uğraşan Murat Turan’ın keçisi, 1 ay önce arka bacakları felçli olan oğlak dünyaya getirdi.

Turan, ‘Mıstık’ adını verdiği oğlağın bacaklarının tutmadığını fark edince hemen veterinere götürdü.

Veteriner, ilk olarak oğlağın ayaklarına tahta bağlanmasını önerdi.

Ancak daha sonraki kontrollerde Mıstık’ın arka belinde kıkırdak ve liflerin de eksik olduğu, bu nedenle acı çektiği ve yürüme şansının olmadığı anlaşıldı.

"MISTIK" İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Kentteki farklı veterinerler de 'Mıstık’ın daha fazla acı çekmemesi için uyutulmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Murat Turan, uyutulmasına gönlü razı gelmediği ‘Mıstık’ı evde bakarak yaşatmaya karar verdi.

Turan, evinde özel yaşam alanı oluşturduğu oğlağının bakımını üstlenip, günlük ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Murat Turan, biberonla beslediği oğlağının daha rahat hareket edebilmesi için kendisine özel yürüteç tasarladı. Daha kullanışlı yürüteç tasarlamak için çalışma başlatan Turan, bebek gibi beslediği Mıstık için mücadelesini sürdürüyor.

"O BENİM EVLADIM GİBİ"

'Mıstık'ın uyutulmasına içinin el vermediğini söyleyen Murat Turan, “Veteriner, ayaklarına tahta bağladı ve bir hafta sonra çözmemi söyledi. Ancak daha sonra yapılan kontrollerde Mıstık’ın arka belinde kıkırdak ve liflerin olmadığını öğrendim. Yürüme şansı yoktu. Benim içim el vermedi, nasıl göz göre göre bu canlıyı uyuturum? Allah benim ömrümden alsın, ona versin.

O benim evladım gibi, yalnızlığımı paylaştığım bir dostum oldu. Birlikte zaman geçiriyoruz, bazen televizyon izliyoruz, bazen de dışarıda vakit geçiriyoruz. Bir ay oldu, artık ona alıştım. Ona oğlum gibi bakıyorum.” diye konuştu.

"ONUN İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Mıstık’ın hareket özgürlüğü sağlamak amacıyla yürüteç yaptırmaya çalışan Turan, "İlk yaptırdığım yürüteç biraz küçük geldi, 2 tane daha tekerlek eklenerek yenisini yapacağız. Onu daha rahat hareket ettirebilmek için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta Mıstık da bir canlı ve yaşama hakkı var. Onun için mücadele edeceğim. 24 keçim, 5 köpeğim ve güvercinlerimle burada yaşıyorum.” dedi.