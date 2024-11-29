İHA
Kış aylarının gelmesiyle yaban hayvanları şehirlere inmeye başladı.
Gümüşhane’nin Tekke Beldesi'nde, aç kalan kurt sürüsü şehre indi.
Bir firmaya ait depoya giren kurtlar, depo önünde bekleyen bekçi köpeğini gözlerine kestirdi.
KÖPEĞİ PARÇALADILAR
Kurt sürüsü, ani bir saldırıyla köpeği yakalayarak gözden kayboldu.
Kurtların saldırısıyla bölgedeki diğer sokak köpekleri de panikleyerek kaçışırken nöbet tutan firma çalışanı, sesleri duyarak dışarı çıktı.
O ANLAR KAMERADA
Kurtların bekçi köpeğini parçaladığını gören çalışan, bir süre olayı şaşkınlıkla izlerken daha sonra korkarak nöbet kulübesine döndü.
O anlar, firmaya ait güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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