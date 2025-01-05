İHA

Gümüşhane kent merkezinde 10 yıldır otomobil servis hizmeti veren esnaf Hayati Akbağ, örnek davranışıyla yürekleri ısıtıyor.

İsrail'in Gazzeli Müslümanlara yönelik katliamından etkilenen esnaf Akbağ, zulüm gören masumlara destek oluyor.

Akdağ, otomobil servisinin gelirlerinin yarısını düzenli olarak Gazze ve Lübnan'da bulunan ailelere gönderiyor.

"YİYECEK EKMEĞİ DAHİ ZOR BULUYORLAR"

İnsanların İsrail'in zulmü altında zor durumda olduklarını ve yiyecek ekmeği dahi zor bulduklarını ifade eden Hayati Akbağ, tüm vatandaşları da bu noktada duyarlı davranmaya davet ederken uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından duyarlı vatandaşların da özellikle araçlarını servisine getirdiğini ve fazladan para verdiklerini söyledi.

"ELİMDEN NE GELİRSE YAPMAYA KARAR VERDİM"

İsrail'in Müslümanlara yönelik zulmünden çok etkilendiğini ve onlara bir nebze de olsa yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Hayati Akbağ, “7 Ekim'den bu yana zalim İsrail'in Filistin'e uyguladığı zalimce saldırılardan politikalardan çok etkilendim. Lübnan halkına saldırması, Gazze halkına saldırması bu sebeple elimden ne gelirse yapmaya karar verdim.

"TEK AMACIMIZ ONLARA YARDIM ETMEK OLMALI"

Bu yaptığımız aslında çok değil aslında ama elimden gelen buydu bunu yapmaya çalıştım. Tam olarak serviste kazancımızın yarısını Gazze ve Lübnan halkına bağışlıyoruz. Bu uygulamamızın ardından özellikle gelen müşterilerimiz ile fazladan para verenler de oluyor.

Keşke herkes bu duyarlılığı gösterebilse, emin olun ekmek bulamayan insanlar var. Lübnan'da ve Gazze'de insanlar çile çekiyorlar. Bizim tek amacımızın onlara yardım etmek olmalı. Biz elimizden geleni yapıyoruz, vatandaşlarımızın da destek olmasını istiyorum.” dedi.