Günde bir avuç leblebi yiyin, etkisini izleyin…

Türkiye’de en çok tüketilen kuruyemişlerden biri olan leblebi, son günlerde sağlık açısından faydalarıyla yeniden gündeme geldi.

Tarih boyunca pek çok bilim insanı ve hekim tarafından da övgüyle anılmış.

Tarih boyunca sağlık literatüründe kendine yer bulan İbn-i Sina, leblebinin hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu vurgulamış.

İşte günde bir avuç leblebi yemenin bilinmeyen faydaları:

İBN-İ SİNA TAVSİYE ETMİŞ

Ünlü hekim İbn-i Sina’ya göre, kavrulmuş leblebi özellikle sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Ayrıca gün içinde uzun süre tokluk hissi vererek aşırı yeme isteğini azaltabiliyor.

Ona göre, günde bir avuç kadar leblebi tüketmek, hem enerji seviyesini dengelemeye hem de bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Bu yönüyle leblebi, günümüzdeki sağlıklı beslenme programlarında da kendine yer buluyor.

Kavrulmuş Leblebinin Öne Çıkan Faydaları

* Kemik ve kas gelişimini destekler

* Lif oranı yüksek olduğu için sindirim sistemini düzenler

* Tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur

* Metabolizmanın dengeli çalışmasına katkı sunar