Gurbetçi kadından CHP'li boykotçulara ayar

Yaz ayları geldi, Türkiye'ye gurbetçi akını başladı.

Sık sık ekonomi ve siyaset üzerinden gurbetçiler ve Türkiye'de yaşayanlar arasındaki tartışmalar, bu dönemde artış gösteriyor.

Sosyal medya üzerinden de yaşanan bu tartışmaların başında ise ekonomi geliyor.

Almanya'da yaşayan bir gurbetçi kadının son paylaşımı ise sosyal medyanın gündeminde.

Muhalifleri İBB soruşturması sonrasında başlayan boykot çağrıları üzerinden eleştiren kadın, adeta vatan sevgisi dersi verdi.

Çağrılar başladığında Türk bakkallarında ürünlerin yok sattığını söyleyen gurbetçi, şöyle konuştu:

"BİZ İSTİYORUZ Kİ VATANIMIZA KATKIMIZ OLSUN"

"Daha şurada birkaç gün önce ülkesinin ürünlerini boykot edin diye burada bas bas reklam yapanlar gelmişler bize diyorlar ki 'Türkiye'ye sadece euro harcamaya geliyorlar' Biz eurolarımızı başka ülkelerde de harcayabiliriz. Biz diyoruz ki vatanımıza katkı olsun. Biz vatanımızı çok seviyoruz. Sizin gibi başka ülkelere de vatanımızı kötülemiyoruz. Bizim cinsimiz bozuk değil sizin cinsiniz gibi.

"TÜRK MALLARI BOYKOT ÇAĞRISINDAN SONRA YOK SATTI"

Bir de ikiyüzlü konuşmalar; 'Siz de Türk'sünüz biz de...' Bunu biliyoruz da siz bizi kabul etmiyorsunuz ki. Hani biz Almancıyız ya... Hani beğenmiyorsunuz ya. Biz sizden daha fazla Türk'üz be. Siz boykot çağrısı yaptığınızda burada Türk bakkalları yok sattı Türk mallarını, bilginize.

"BU SENE BİZİ DAHA ÇOK GÖRECEKSİNİZ"

Bir de şunu bilin. Bu sene geçen seneden daha fazla gurbetçi gelecek Türkiye'ye. Yani adım başı bizleri görmek zorunda kalacaksınız. O yüzden bence konuşmalarınıza dikkat edin."