Hacet Namazı Kılınışı: Regaip Kandili'nde Hacet Namazı Nasıl Kılınır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, duaların daha içten edildiği, tövbe ve niyazların yoğunlaştığı müstesna gecelerden biridir.

Bu mübarek gecede Müslümanlar, Allah’tan dilek ve isteklerini istemek için çeşitli ibadetlere yönelir.

Özellikle bir ihtiyacı, dileği veya sıkıntısı olanların tercih ettiği Hacet Namazı, Regaip Kandili'nde en çok araştırılan ibadetler arasında yer alır.

Peki; Hacet Namazı nasıl kılınır? Adım adım kılınışı haberimizde...

HACET NAMAZI NEDİR

Hacet Namazı, farz veya vacip olmayıp nafile bir namazdır.

Belirli bir vakti yoktur; mekruh olmayan her vakitte kılınabilir. Regaip Kandili gibi mübarek gecelerde kılınması faziletli kabul edilir.

Hacet Namazı genellikle 2 rekât olarak kılınır, ancak bazı rivayetlere göre 4 veya 12 rekât olarak da eda edilebilir. En yaygın uygulama 2 rekâttır.

ADIM ADIM HACET NAMAZI KILINIŞI

Niyet edilir:

“Niyet ettim Allah rızası için Hacet Namazı kılmaya.”

1. Rekât:

Sübhaneke okunur,

Fatiha Suresi okunur,

Ardından bir sure veya ayetler okunur,

Rükû ve secdeler yapılır.

2. Rekât:

Fatiha Suresi okunur,

Ardından bir sure veya ayetler okunur,

Rükû ve secdeler yapılır,

Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.

Namazdan sonra dua edilir:

Namazın ardından Allah’a hamd edilir, Peygamber Efendimize salavat getirilir ve kişinin haceti, isteği samimiyetle dua edilerek Allah’tan talep edilir.