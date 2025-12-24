Regaip Kandili mesajları 2025: Ayetli ve dualı Regaip mesajları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mukaddes Üç Aylar'ın ilk kandili olan Regaip Kandili, İslam alemi için rahmet, bereket ve mağfiret gecelerinden biridir.

Duaların kabulüne, tövbelerin samimiyetine vesile olan bu mübarek gecede, Müslümanlar hem ibadetlerini artırır hem de sevdikleriyle güzel dileklerini paylaşır.

25 Aralık Perşembe günü idrak edilen Regaip Kandili vesilesiyle, ayetli ve dualı Regaip Kandili mesajları 2025 yılında da yoğun ilgi görüyor.

İşte, ayetler ve dualar ile donatılmış kutlama mesajları...

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025

“Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir.” (Bakara, 222)

Bu mübarek Regaip Kandili’nde gönlünüz tövbe, kalbiniz huzurla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili’nin rahmeti üzerinize olsun. Rabbim dualarınızı kabul, kalbinizi nurla doldursun.

“Rabbiniz bana dua edin ki size karşılık vereyim buyurur.” (Mümin, 60)

Dualarınızın kabul olduğu hayırlı bir Regaip Kandili dilerim.

Bu mübarek gecede edilen dualar, açılan eller boş dönmesin. Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun.

“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin.” (Zümer, 53)

Regaip Kandili umutlarınızı tazeleyen bir başlangıç olsun.

Kalplerin arındığı, gönüllerin Allah’a yöneldiği bu gecede Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

“Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah, 6)

Regaip Kandili tüm sıkıntılarınıza ferahlık getirsin.

Rabbim bu mübarek gecede edilen duaları kabul, edilen tövbeleri makbul eylesin. Kandiliniz mübarek olsun.

“Allah, iman edenlerin velisidir.” (Bakara, 257)

Regaip Kandili imanınızı güçlendirsin, yolunuzu aydınlatsın.

Bu gecenin feyzi ve bereketi hayatınızdan eksik olmasın. Hayırlı Regaip Kandilleri.

“Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d, 28)

Regaip Kandili kalbinize huzur getirsin.

Duaların semaya yükseldiği bu mübarek gecede, gönlünüzden geçenler kabul olsun.

“Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nisa, 96)

Regaip Kandili bağışlanmaya vesile olsun.

Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve iman dolu bir Regaip Kandili dilerim.

“Rabbim ilmimi artır.” (Taha, 114)

Regaip Kandili ilimle, hikmetle ve hayırla dolsun.

Bu mübarek gecede dualarınız kabul, kalbiniz mutmain olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

“O, kullarına karşı çok şefkatlidir.” (Şura, 19)

Regaip Kandili Rabbimizin şefkatini hissettiğiniz bir gece olsun.

Regaip Kandili; umutların yeşerdiği, kalplerin arındığı bir başlangıç olsun.

“Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153)

Bu mübarek gece sabrınıza mükâfat olsun.

Dualarınızın kabulüne, hayatınızın bereketine vesile bir Regaip Kandili dilerim.

“Kim Allah’a yönelirse, O ona yeter.” (Talak, 3)

Regaip Kandili teslimiyetinizi güçlendirsin.

Rabbim bu mübarek gecede geçmişi affa, geleceği hayra tebdil eylesin.

“İyilikle kötülük bir olmaz.” (Fussilet, 34)

Regaip Kandili iyiliklerin çoğaldığı bir gece olsun.

Bu kutsal gecede gönlünüzden geçen tüm hayırlı dilekler kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

“Allah dilediğine hesapsız rızık verir.” (Bakara, 212)

Regaip Kandili bereketiyle evlerinize, kalplerinize dolsun.